Paura a Genova: tifoso colpito da infarto e salvato con defibrillatore

Un tifoso del Genoa di 66 anni è stato colpito da un infarto a Genova alla stadio Luigi Ferraris in gradinata Sud sul finire della partita contro il Bologna vinta in rimonta dal Grifone. L'uomo è stato salvato grazie al defibrillatore della rete Anpas presente sugli spalti utilizzato sul posto dal personale infermieristico presente in gradinata. È stato intubato, stabilizzato e trasferito all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena con valori al momento stabili.