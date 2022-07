Daniel Passarella, la famiglia: "Nessuna malattia degenerativa, soffre di depressione"

IL CASO

La moglie e il figlio dell'ex calciatore hanno smentito le voci che parlavano di Alzheimer o Sla

© Getty Images La famiglia di Daniel Passarella ha voluto fornire alcune precisazioni sulle condizioni di salute dell'ex calciatore argentino. La moglie e il figlio, tramite una nota dell'avvocato di famiglia Marcelo Vázquez Aguiar, hanno fatto sapere che non soffre di alcuna malattia neurodegenerativa, come era emerso nelle scorse ore, bensì di una forma di depressione legata alla pandemia e al suo problema di sordità.

"La moglie e il figlio di Daniel Alberto Passarella, visto il proliferare di varie notizie riguardanti la salute di Daniel in cui vengono citate varie malattie come il Parkinson, l'Alzheimer o la Sla, vogliono smentirle e affermare che Daniel sta solo attraversando un momento di tristezza con segni di depressione, a seguito della situazione vissuta durante la pandemia - spiega il legale -. Le circostanze dell'essere stato lontano dai suoi cari e dalle sue consuete attività, unite al suo problema di sordità che ha contribuito ad isolarlo molto di più, hanno influenzato sporadicamente il suo umore. Ha il sostegno incondizionato della sua famiglia per la sua pronta guarigione. Chiediamo ai media di non danneggiare ulteriormente Daniel e la nostra famiglia con notizie non verificate".

