Passarella gravemente malato, il messaggio della Fiorentina: "Sempre al tuo fianco"

"Daniel Passarella non è più lo stesso". Questo l'allarme lanciato dall'Argentina. Secondo quanto riporta Olé, il due volte campione del mondo con l'Albiceleste soffrirebbe di una patologia neuro degenerativa. I sintomi sono simili a quelli dell'Alzheimer e del Parkinson. El Caudillo ha 69 anni, e a causa di questo grave stato di salute fatica a uscire di casa senza perdere l'orientamento. Una patologia del genere non è una novità nella sua famiglia, dato che anche il padre ne soffriva. Bandiera calcistica degli anni '80, Passarella ha militato per quattro anni nella Fiorentina e per due nell'Inter. Proprio il club viola ha voluto abbracciare l'argentino con un messaggio social: "Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo".