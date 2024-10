Parma, Pecchia tra passato e presente: "Partita speciale. Man? Per noi importantissimo"

Per quanto riguarda gli 11 che domani sfideranno gli uomini di Thiago Motta, il tecnico dei Ducali ha ancora qualche dubbio da risolvere: "Devo tener conto della partita e delle condizioni di qualche calciatore per come è uscito. Il gruppo complessivamente sta bene, mercoledì avremo ancora qualche ora per valutare e per mettere la migliore formazione prima di affrontare la Juve". Pecchia però può sorridere per le buone notizie che arrivano dall'infermeria: "Abbiamo recuperato Osorio, anche lui è del gruppo. Un gruppo quasi al completo, naturalmente all’interno non c’è una condizione simile fra tutti, per diverse situazioni".