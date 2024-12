Serie A, Parma-Lazio 3-1: Man, Haj e Delprato fermano la corsa biancoceleste

La prima frazione di gioco al Tardini è tutt'altro che priva di emozioni, offrendo spettacolo e colpi di scena fin dai primi minuti. La Lazio parte subito forte e, dopo appena due minuti, sembra trovare il vantaggio grazie a una prodezza balistica di Rovella da fuori area. Tuttavia, la gioia biancoceleste viene spenta dalla revisione al VAR, che annulla la rete a causa di un fallo commesso dallo stesso Rovella su Mohamed nelle fasi iniziali dell'azione. Questo episodio sembra destabilizzare la Lazio, e proprio Rovella diventa nuovamente protagonista, questa volta in negativo. Al 6° minuto, una sua gestione errata del pallone al limite dell’area si trasforma in un assist involontario per Man, che non si fa pregare: davanti a Provedel si dimostra glaciale e insacca con precisione, portando il Parma in vantaggio.