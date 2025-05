Serie A: Fazzini-Anjorin, l'Empoli torna a vincere dopo cinque mesi

LE STATISTICHE

L'Empoli è tornato a vincere un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 8 dicembre contro l'Hellas Verona, interrompendo così una striscia di 20 gare senza successi (la più lunga per il club toscano nel massimo campionato).

L’Empoli ha raggiunto i 600 gol in Serie A.

Hernani (10G+10A) è il quinto giocatore del Parma ad aver segnato almeno 10 gol e ad aver fornito almeno 10 assist da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), dopo Sebastian Giovinco (22G+14A), Domenico Morfeo (12G+25A), Marco Marchionni (10G+18A) e Jonathan Biabiany (20G+18A).

Tra i giocatori di Serie A, Jacopo Fazzini è l'italiano più giovane ad aver segnato almeno cinque gol in questa stagione in tutte le competizioni: cinque per il classe 2003.

Jacopo Fazzini ha realizzato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A, dopo che ne aveva realizzato uno nelle precedenti 66 nel torneo.

Primo gol per Milan Djuric con il Parma in Serie A, l’attaccante è tornato a segnare nella massima serie per la prima volta dallo scorso novembre (col Monza vs il Torino).

Secondo gol per Tino Anjorin in Serie A, entrambe le sue reti sono arrivate dalla distanza e negli ultimi cinque minuti di gioco (all’87° contro il Venezia).

Quella contro il Parma è solo la seconda vittoria casalinga dell’Empoli in questo campionato (la prima vs il Como lo scorso novembre).

Il Parma ha perso due partite di fila in Serie A per la seconda volta nel 2025 (quattro tra gennaio e febbraio).

Liam Henderson ha fornito quattro assist in questo campionato (34 presenze), tanti quanti quelli registrati nelle sue precedenti quattro stagioni nel torneo (68 match).

Solo Hellas Verona (nove) ed Empoli (sette) hanno ricevuto più cartellini rossi del Parma in questa Serie A (sei, come Como e Lazio).

Per la seconda volta in questo campionato, il Parma ha effettuato al massimo un tiro nel corso del primo tempo(uno, come contro il Genoa a gennaio).