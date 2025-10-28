Il Parma e il teatro Regio di Parma insieme per portare nel mondo i valori di sport e musica

Una collaborazione che si rinnova e rinforza, nella quale il calcio e la musica, lo stadio e il teatro sono capaci di creare una nuova sinergia, dove la curva e il loggione vibrano assieme, dove l’identità collettiva si rafforza nella celebrazione delle sue eccellenze più autentiche e radicate, per testimoniare passione, talento, dedizione, rispetto, promuovendo nel mondo i valori universali di comunità e pace, solidarietà e unione.