L'ANNUNCIO

Il Parma saluta Cuesta: ufficiale l'esonero del tecnico

Il tecnico spagnolo lascia dopo un anno. È il terzo a saltare in questo avvio di Serie A dopo Grosso e Tedesco

27 Set 2026 - 17:04
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© italyphotopress

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Sorpresa in casa Parma: Carlos Cuesta è stato esonerato dalla panchina dei Ducali. Il tecnico classe 1995 paga i risultati di questo avvio di stagione: troppo pochi i 4 punti raccolti nelle prime 5 giornate. Il club e lo spagnolo si sono confrontati e hanno convenuto che fosse meglio separarsi. L'avventura del tecnico più giovane del nostro campionato termina dopo soltano 12 mesi. 

Ora, sfruttando quello che resta della sosta, il Parma si metterà alla ricerca di un nuovo allenatore: uno dei primi nomi usciti per sostituire Cuesta è quello di Roberto D'Aversa, già sulla panchina dei Ducali dal 2016 al 2021. 

Di seguito il comunicato ufficiale del club: 
"Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa.La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica. A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi".

Articolo in aggiornamento

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