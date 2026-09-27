Athekame brilla anche all’esordio in nazionale, in Svizzera: "Perché il Milan l’ha dato in prestito?"

Intervistato ai microfoni di RSI, Athekame ha chiarito le proprie intenzioni per il futuro: "Valuto positivamente la mia prima stagione al Milan in un campionato nuovo e più tattico; poi c'è stato il cambio in panchina, ho parlato col nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia, ma sono un giocatore del Milan e vorrei tornare".