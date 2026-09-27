Athekame brilla anche all’esordio in nazionale, in Svizzera: "Perché il Milan l’ha dato in prestito?"

27 Set 2026 - 19:05
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Zachary Athekame  © Getty Images

Zachary Athekame  © Getty Images

"Sulla carta dovrebbe marcare il più forte della Macedonia del Nord, Elmas. Nessun affanno dietro, anche perché i padroni di casa non ci provano praticamente mai. Davanti serve due assist, tanti quanti nelle prime cinque partite con il Lione. Una domanda sorge spontanea: perché il Milan l’ha dato in prestito?". Questa la pagella, a cura di RSI Sport, di Zachary Athekame, che all'esordio assoluto con la maglia della Svizzera è stato tra i migliori in campo fornendo due assist nella vittoria per 3-0 dei rossocrociati e confermando il suo ottimo inizio di stagione (2 gol e 2 assist in cinque partite con la maglia del Lione dell’altro ex rossonero Fonseca).

Intervistato ai microfoni di RSI, Athekame ha chiarito le proprie intenzioni per il futuro: "Valuto positivamente la mia prima stagione al Milan in un campionato nuovo e più tattico; poi c'è stato il cambio in panchina, ho parlato col nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia, ma sono un giocatore del Milan e vorrei tornare".

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