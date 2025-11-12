Parma, nuovo accordo di collaborazione con BUD

Parma Calcio e BUD – brand AB InBev - hanno svelato l’avvio di una nuova collaborazione che vedrà il celebre marchio di birra diventare Club Partner della squadra di calcio per la stagione sportiva 2025/2026. La partnership, attiva dall’inizio di questa stagione sportiva, segna l’inizio di un percorso condiviso che porterà BUD a essere presente all’interno di tutti i bar dello stadio Ennio Tardini di Parma, garantendo ai tifosi un’experience di livello superiore durante le partite casalinghe della squadra crociata. La collaborazione punterà a valorizzare le eccellenze locali, creando sinergie tra la storia e il forte legame con il territorio del Parma Calcio e l’esperienza internazionale di BUD, offrendo ai tifosi e agli appassionati momenti unici prima, durante e dopo ogni partita. «Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con un club che rappresenta storia, tradizione e passione per il calcio in Italia. Per AB InBev lo sport è un terreno privilegiato per connettere le persone e celebrare momenti di condivisione: e questa nuova collaborazione segue quanto già fatto con i Giochi Olimpici e Paralimpici con Corona Cero e con Stella Artois per gli ATP Tour. Con BUD al fianco del Parma Calcio, vogliamo offrire ai tifosi un’esperienza autentica, dentro e fuori dallo stadio, rafforzando il nostro legame con una comunità appassionata e profondamente radicata nel territorio» ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.