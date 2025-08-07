Under 19 pareggia 1-1 in amichevole con Albania

Dopo il netto successo per 4-1 di due giorni fa, la Nazionale Under 19 pareggia 1-1 contro l'Albania nella seconda e ultima amichevole in programma a Novarello. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 28' con il centrocampista dell'Empoli, Andrea Orlandi, prima di subire il pari albanese, realizzato al 60' dal centrocampista del Crystal Palace, Matteo Dashi, subentrato al 16' al posto dell'infortunato Ergis Arifi, trequartista del Teuta. Nel finale, l'Italia sfiora la rete del 2-1, colpendo un palo, direttamente su calcio di punizione battuto dal difensore dell'Inter, Matteo Cocchi. "Siamo in una fase di lavoro ancora preparatoria - spiega il tecnico Alberto Bollini - in cui non basta soltanto avere il controllo del gioco e gestire il possesso palla. Quello è un aspetto importante, ma da solo non è sufficiente: dobbiamo essere più concreti e incisivi quando arriviamo negli ultimi sedici metri. Oggi ci è mancata un po' di lucidità sotto porta, sia per merito della compattezza difensiva degli avversari, che hanno fatto grande densità, sia per alcune nostre imprecisioni in fase di finalizzazione. Detto questo, sono soddisfatto dell'atteggiamento e della qualità espressa dalla squadra".