IL PREMIO

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: tre "italiani", mezzo Psg, Donnarumma unico azzurro

Gli organizzatori del prestigioso premio hanno ufficializzato i nomi che si contenderanno la vittoria nella cerimonia del 22 settembre a Parigi

07 Ago 2025 - 15:50
1 di 30
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Svelati i 30 migliori giocatori al mondo della scorsa stagione. Sono infatti stati diramati i nomi dei candidati per la vittoria al Pallone d'Oro 2025, con la cerimonia che si terrà il 22 settembre a Parigi. Ecco tutti i nomi: Dumfries, Dembelé, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Doué, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappé, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Olise, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha e Wirtz.

Trenta nomi di peso, con qualche sorpresa ma tantissime conferme. Ovviamente, spicca la presenza massiccia di giocatori del Psg, squadra che ha dominato la scorsa stagione e che si contenderà il trofeo con Dembelé, Vitinha e Donnarumma su tutti. Gigio è anche l'unico italiano presente nella lista, mentre di "italiani", intesi come giocatori della Serie A, figurano soltanto Dumfries e Lautaro dell'Inter e McTominay del Napoli. L'olandese nerazzurro è certamente un nome inaspettato, l'argentino torna in lista dopo il settimo posto della scorsa stagione, per lo scozzese invece un riconoscimento dopo la super stagione partenopea.

L'erede di Rodri, vincitore lo scorso anno, verrà svelato il 22 settembre in una cerimonia a Parigi. Proprio Parigi, tanto per sottolineare quanto sia "targato Psg" questo premio. Davvero difficile, se non impossibile, che il Pallone d'Oro vada a qualcuno all'infuori della squadra di Luis Enrique. I 100 giornalisti che compongono la giuria votano secondo i seguenti criteri: prestazioni individuali, carattere decisivo o spettacolare, valore collettivo e trofei vinti. A questi, si aggiungono anche classe e fairplay. Ogni giurato sceglie 10 nomi, attribuendo al primo 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, 8 al quarto, 7 al quinto, cinque al sesto, quattro al settimo, tre all'ottavo, due al nono e uno al decimo.

DITE LA VOSTRA

Chi dovrebbe vincere il Pallone d'Oro nel 2025?

Dembelé
Yamal
Donnarumma
Salah
Vitinha
Cole Palmer
Mbappé
Lautaro Martinez
Dumfries
McTominay
Kvaratskhelia
Doué
Hakimi
Vinicius jr
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
