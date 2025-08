Regina Baresi su Instagram: "Mi opero al cuore"

Nei giorni in cui il mondo del calcio manda messaggi d'affetto a Franco Baresi, operato per un nodulo polmonare, sua nipote Regina, ex attaccante e capitana dell'Inter, annuncia sul proprio profilo Instagram che dovrà sottoporsi a un intervento al cuore. L'ex calciatrice, figlia della bandiera nerazzurra Giuseppe e oggi commentatrice e opinionista sportiva in tv, ha annunciato di doversi sottoporre a una ablazione cardiaca per risolvere un problema di aritmie anomale di cui soffre da diverso tempo: "Domani entro qualche giorno in ospedale per fare giovedì 7 l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport".