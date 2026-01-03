Parma, Cuesta: "Partita equilibrata, ora pensiamo all'Inter"

Carlos Cuesta ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Sassuolo. Queste le parole del tecnico del Parma: "Nel primo tempo abbiamo avuto più possesso ma quando non riuscivamo a finire la giocata potevamo soffrire in ripartenza. A inizio ripresa siamo stati bassi nei primi 20 minuti ma loro non sono riusciti a creare occasioni, invece negli ultimi 25 minuti abbiamo gestito meglio il pallone e abbiamo avuto situazioni che ci potevano portare alla vittoria. La partita è stata equilibrata ma abbiamo avuto situazioni per vincerla. Ci prendiamo il punto, ora pensiamo all'Inter".