Parma, Chivu: "Il punto non mi soddisfa, ci manca cattiveria"

Christian Chivu non nasconde un certa delusione per il pareggio in extemis sul campo del Monza che lascia il suo Parma in piena bagarre per non retrocedere. "Il punto non mi soddisfa perchè potevamo fare di più. Poi mi piacerebbe vedere questa squadra proporre e non rincorrere il risultato - ha spiegato il tecnico romeno - Al Parma mancano tante cose: la voglia di vincere un duello con la palla fra i piedi, siamo troppo leggeri, belli, e invece serve cattiveria. In settimana i calciatori fanno vedere un agonismo diverso poi in partita è diverso. Il gol di Bonny però nasce dalla voglia di andare a riprendere il pallone e segnare. Se sono deluso dalla prestazione? Non sono deluso della prestazione ma mi dispiace che alcuni calciatori non hanno capito quanto sono forti. Che qualità possiedono e che possono stare senza problemi in Serie A. Però serve il giusto atteggiamento e il giusto agonismo. Mi spiace che contro Torino e Monza potevamo ottenere di più, questo si".