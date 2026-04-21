Mondiali 2026, Fifa mette in vendita altri biglietti

21 Apr 2026 - 18:42

La Fifa mette in vendita altri biglietti per i Mondiali, ma deve fare i conti con l'ira dei tifosi di tutto il mondo con l'introduzione di nuove categorie a prezzi più elevati. L'organo di governo del calcio mondiale ha annunciato che renderà disponibili ulteriori biglietti mercoledì per tutte le 104 partite nelle categorie 1, 2 e 3, oltre alla nuova 'front category' introdotta questo mese. La nuova categoria ha scatenato proteste online da parte dei tifosi che ritenevano di non aver ricevuto i posti migliori nelle categorie per cui avevano acquistato i biglietti e di essere stati assegnati a posizioni meno favorevoli. A dicembre, la Fifa aveva messo in vendita i biglietti a prezzi che andavano da 140 dollari per la categoria 3 nel primo turno a 8.680 dollari per la finale, per poi aumentare i prezzi fino a 10.990 dollari alla riapertura delle vendite il 1° aprile.

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