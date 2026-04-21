Al Nassr da record: Cristiano Ronaldo giocherà col figlio in prima squadra

Con CR7 ancora sotto contratto per un altro anno e determinato a trasformare il suo primato in classifica (76 punti) in scudetto, la promozoione del figlio tra i professionisti rappresenterebbe un'operazione di marketing e tecnica senza precedenti nella storia del calcio globale. L'obiettivo della società è massimizzare il rendimento tecnico dell'intera famiglia Ronaldo, assecondando il desiderio della leggenda portoghese di trasmettere il proprio testimone direttamente sul terreno di gioco prima del ritiro.