Al Nassr da record: Cristiano Ronaldo giocherà col figlio in prima squadra

Clamorosa idea dell'Al Nassr: promuovere Cristiano Junior tra i big per farlo giocare con il padre Ronaldo. Decisione finale a fine stagione

21 Apr 2026 - 18:25
© instagram

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L'Al Nassr sta seriamente valutando la promozione di Cristiano Junior nella prima squadra per la prossima stagione, aprendo alla storica possibilità di vedere il quindicenne (a giugno ne compirà 16) in campo insieme al padre Cristiano Ronaldo nel massimo campionato saudita.

Secondo indiscrezioni di alweeam.com, la dirigenza del club di Riad prenderà la decisione definitiva a fine campionato, subordinandola a una valutazione tecnica sulle capacità del giovane talento di contribuire al progetto sportivo dei gialloblù.

Con CR7 ancora sotto contratto per un altro anno e determinato a trasformare il suo primato in classifica (76 punti) in scudetto, la promozoione del figlio tra i professionisti rappresenterebbe un'operazione di marketing e tecnica senza precedenti nella storia del calcio globale. L'obiettivo della società è massimizzare il rendimento tecnico dell'intera famiglia Ronaldo, assecondando il desiderio della leggenda portoghese di trasmettere il proprio testimone direttamente sul terreno di gioco prima del ritiro.

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