Napoli, Neres è tornato a Castel Volturno: come sta dopo il lungo stop

David Neres è tornato ufficialmente a Castel Volturno per iniziare la fase di riatletizzazione, segnando il countdown per il suo rientro in campo a 85 giorni dall'intervento chirurgico alla caviglia sinistra eseguito a Londra. L'attaccante del Napoli, fermo dallo scorso gennaio dopo il travagliato match contro il Parma, ha ripreso confidenza con il centro sportivo azzurro mentre il resto del gruppo, agli ordini di Antonio Conte, preparava l'anticipo di campionato contro la Cremonese tra sessioni di forza e tattica. Il club punta a recuperare l'ex Ajax per il finale di stagione, monitorando i progressi dopo che la ricaduta post-infortunio aveva reso inevitabile l'operazione del 25 gennaio: il suo ritorno rappresenta un'arma fondamentale per le ultime curve del torneo, con lo staff medico impegnato a gestire con cautela il reinserimento graduale di un profilo che proseguirà ora il suo percorso di recupero personalizzato per ritrovare la condizione atletica ottimale.