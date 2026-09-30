Pallone d'Oro, è sempre più lotta a due: Yamal incanta, Kane risponde con i gol

Un torneo in cui, a dir la verità, Lamine non ha incantato come ci si attendeva. All'attivo c'è solamente la rete d'apertura del match contro l'Arabia Saudita. Per il resto, la stella blaugrana sembrava "solo" un ottimo interprete nella scacchiera di De La Fuente. Ma il ragazzo ha abituato tutti a giocate talvolta avverse alla legge della fisica. Numeri che non si sono visti in Nord America in estate, ma prima e dopo con il Barcellona sì, eccome. E se si parla di trofei, blocchi che pesano eccome nella bilancia delle votazioni del Pallone d'Oro, si aggiungono Liga e Supercoppa spagnola.