Palermo, spettro fallimento: Massimo Ferrero è pronto a rilevarlo

26/06/2019

Il futuro del Palermo è ancora tutto da decifrare. Il passo dalla possibile Serie A all'incubo della Serie D è grande come il pasticcio della mancata fideiussione per l'iscrizione al campionato di Serie B per "problemi tecnologici". La società rosanero non ha ancora consegnato i documenti necessari e c'è l'ombra del fallimento. In quel caso toccherà al sindaco Orlando trovare un nuovo proprietario: Massimo Ferrero avrebbe già fatto la prima mossa.