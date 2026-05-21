Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti calabresi e tifosi rosanero

Momenti di altissima tensione sulle tribune del Barbera di Palermo durante e dopo la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B che ha visto il Catanzaro qualificarsi per la finale col Monza. Come riporta 'Palermo Today', la delegazione del club calabrese sarebbe stata oggetto di insulti da parte di alcuni tifosi rosanero in Tribuna Autorità e ne è scaturita un’accesa discussione tra dirigenti e tifosi, finita in rissa. Tra i presenti, anche il direttore sportivo Polito con figlio e moglie, che avrebbe accusato un malore, mentre la madre di Alberto Aquilani sarebbe scoppiata in lacrime.