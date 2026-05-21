Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti calabresi e tifosi rosanero

Momenti di grande tensione al 'Barbera' durante il ritorno della semifinale playoff di Serie B

21 Mag 2026 - 07:47
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Momenti di altissima tensione sulle tribune del Barbera di Palermo durante e dopo la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B che ha visto il Catanzaro qualificarsi per la finale col Monza. Come riporta 'Palermo Today', la delegazione del club calabrese sarebbe stata oggetto di insulti da parte di alcuni tifosi rosanero in Tribuna Autorità e ne è scaturita un’accesa discussione tra dirigenti e tifosi, finita in rissa. Tra i presenti, anche il direttore sportivo Polito con figlio e moglie, che avrebbe accusato un malore, mentre la madre di Alberto Aquilani sarebbe scoppiata in lacrime.

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Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al parapiglia scoppiato al fischio finale, ma secondo le prime ricostruzioni neanche l’intervenuto del personale e degli steward sarebbe riuscito a riportare la calma.

Il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, è stato molto duro: "Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose, in tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del d.s. Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata. Polito ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale senza vedere più la partita. Anche alcuni steward negli spogliatoi hanno aggredito nostri giocatori. Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento". 

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