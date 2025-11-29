Palermo-Carrarese, scontri fuori dallo stadio prima del match

Momenti di tensione fuori dallo stadio Renzo Barbera prima dell'inizio della partita Palermo-Carrarese, cominciata alle 19.30, quattordicesima gara del Campionato di Serie B. Gli scontri tra tifoserie organizzate rosanero sono scoppiati poco dopo le 18.30, a seguito del lancio di una bomba carta nei pressi dell'area food dello stadio, a piazza Alcide De Gasperi, causando momenti di paura e un fuggi fuggi generale. Da lì è iniziato un parapiglia, con lancio di bottiglie. Sul posto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa che ha sedato la rissa.