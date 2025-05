Milan, Conceiçao: "Fatte cose positive in questi mesi. Oggi lo stesso Var della finale, ma decisioni diverse"

Infine una battuta sull'espulsione, che non gli permetterà di essere in panchina per l'ultima a San Siro, contro il Monza: "Io ho sempre vissuto questa professione con passione. Mi dispiace di questo rosso per una parola... Non ho detto niente, solo di rispettare i giocatori e il Milan. Il fallo su Koné sul secondo gol non c’è, mentre il fallo su Sottil in area c’è. Tutti questi episodi non sono facili. Io sono un appassionato di calcio in maniera molto attiva e mi dispiace non essere vicino ai giocatori. Penso che siamo tutti in un momento in cui dobbiamo essere ancora uniti come ambiente. Stagione non facile, ma siamo qua anche per prenderci tutte le responsabilità".