La Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico. Nel processo d'appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni.
La decisione dei giudici d'appello arriva a quasi due anni dalla sentenza di primo grado che aveva escluso definitivamente l'ipotesi del suicidio. Nelle motivazioni della condanna emesse dal tribunale di Cosenza, i giudici avevano descritto un quadro accusatorio definito "grave, preciso e concordante", attribuendo a Internò un ruolo determinante nella morte dell'ex compagno. Tra gli elementi valorizzati figuravano le numerose contraddizioni emerse nel corso degli anni, le dichiarazioni testimoniali e alcune frasi intercettate durante le indagini, tra cui quella pronunciata da una nipote della donna che, nel corso di una lite, le avrebbe detto: "A pezzi come tu hai fatto con lui", espressione ritenuta significativa nel contesto complessivo degli accertamenti.
L'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo, ha commentato così: "La giustizia ha negato ogni complotto, la sentenza ci rende soddisfatti, anche se dopo 35 anni". Poi sui social: "Omicidio Bergamini, sentenza confermata. Anche secondo la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, non era tutta fuffa".