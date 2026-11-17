La decisione dei giudici d'appello arriva a quasi due anni dalla sentenza di primo grado che aveva escluso definitivamente l'ipotesi del suicidio. Nelle motivazioni della condanna emesse dal tribunale di Cosenza, i giudici avevano descritto un quadro accusatorio definito "grave, preciso e concordante", attribuendo a Internò un ruolo determinante nella morte dell'ex compagno. Tra gli elementi valorizzati figuravano le numerose contraddizioni emerse nel corso degli anni, le dichiarazioni testimoniali e alcune frasi intercettate durante le indagini, tra cui quella pronunciata da una nipote della donna che, nel corso di una lite, le avrebbe detto: "A pezzi come tu hai fatto con lui", espressione ritenuta significativa nel contesto complessivo degli accertamenti.