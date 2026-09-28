L'INCHIESTA

Morte Bergamini, c'è un nuovo indagato: è un uomo di 65 anni

Già notificato all'uomo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari

28 Set 2026 - 19:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Cosenza. Si tratta di Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del ragazzo, Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Internò avrebbe agito insieme a Franco Internò, padre di Isabella ora deceduto, e con la stessa ragazza. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.

Leggi anche

Gioco Sporco: la scomparsa di Denis Bergamini, un giallo ancora insoluto

Ultimi video

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

01:47
SRV RULLO GILARDINO "TORNA"... A PARMA 28/09 SRV

Il Gila torna per salvare il "suo" Parma

01:39
SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

01:30
SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

01:44
Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

02:02
Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

01:19
Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

01:45
Kane, il sogno più grande

Kane, il sogno più grande

01:35
Modric, doppio volto

Modric, doppio volto

01:44
Domani Spagna-Croazia

Domani Spagna-Croazia

00:41
City, parla l'ex Mancini

City, parla l'ex Mancini

01:31
Il City alla sbarra

Il City alla sbarra

01:14
Fiorentina-Signa 9-0

Fiorentina-Signa 9-0

01:19
Cuesta-Parma: è finita

Cuesta-Parma: è finita

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Domani Spagna-Croazia

Domani Spagna-Croazia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:31
Cagliari: Deiola operato al menisco, fuori almeno un mese
17:05
Mancini prima della Turchia: "Non è stato difficile rinunciare a Barella"
15:12
Abodi: "Lo stadio della Roma è dimostrazione di cosa sappiamo fare"
14:50
Italia, Abete: "Inizio difficile, il percorso è lungo"
14:02
Figc, Abete: "Malagò? Serve riprendere presto percorso positivo"