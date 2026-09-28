Morte Bergamini, c'è un nuovo indagato: è un uomo di 65 anni

C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Cosenza. Si tratta di Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del ragazzo, Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Internò avrebbe agito insieme a Franco Internò, padre di Isabella ora deceduto, e con la stessa ragazza. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.