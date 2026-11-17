Un suggestivo fermo immagine mostra alcuni ragazzini che giocano a pallone su un campetto spelacchiato, in una nuvola di polvere. E' una delle scene del cortometraggio "Oasi Dinamis", di Sophie Chiarello - David di Donatello per il miglior documentario con Il cerchio - che sarà presentato in anteprima il 26 novembre, al Cinema Cinergia di Conegliano (Treviso), e che racconta in presa diretta la "favola" di una piccola società sportiva nata una decina di anni fa e già famosa per aver vinto ben 9 coppe disciplina. "Qui non si insegnano solo i fondamentali del calcio, schemi o tattiche - spiegano i dirigenti - ma anche lo spirito di squadra, il rispetto degli avversari, dell'arbitro, dell'allenatore". Ogni squadra Dinamis si è fatta notare per il comportamento in campo - pochissime le ammonizioni e le espulsioni - ma anche perché i ragazzi giocando in trasferta lasciano gli spogliatoi in perfetto ordine. In Dinamis ci sono 160 iscritti, circa il 70% dei quali di origine straniera, a rappresentare un fenomeno della società in evoluzione, ed è uno splendido esempio di integrazione. A margine della proiezione sarà presentata l'associazione "Club Sostenitori della Dinamis" costituita da imprenditori, professionisti ed esponenti del tessuto sociale cittadino, con lo scopo di dare una sede adeguata alle attività sportive e a garantire lo "sport come diritto di tutti"