Calcio

Nuove intemperanze dei tifosi, la Fifa sanziona la Serbia

30 Set 2025 - 16:20
© IPA

© IPA

La Fifa ha inflitto alla Federazione della Serbia una multa di 85.000 euro, e imposto la parziale chiusura dello stadio per la prossima partita della nazionale, come sanzione per le violazioni della sicurezza e comportamenti discriminatori da parte dei tifosi durante la partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Inghilterra. La Disciplinare della federazione internazionale ha citato "l'uso di laser e gesti, parole e oggetti inappropriati, l'interruzione dell'esecuzione degli inni nazionali e il comportamento discriminatorio da parte di alcuni tifosi" durante il match svoltosi a Belgrado il 9 settembre. Un'atmosfera che non ha intimidito gli inglesi, che hanno vinto 5-0. La Serbia dovrà giocare la prossima partita di qualificazione contro l'Albania con una riduzione del 20% degli spettatori. La partita, in programma l'11 ottobre prossimo, è notoriamente a rischio visto i rapporti tesi tra i due Paesi ed è già stata spostata per motivi di sicurezza dalla capitale alla cittadina di Leskovac, il cui stadio può ospitare circa 8.000 spettatori. La Fifa aveva già sanzionato la federcalcio serba per "discriminazione e insulti razzisti" da parte dei tifosi durante una partita contro Andorra a giugno. La Serbia è attualmente terza nel suo girone, con l'Inghilterra in testa e l'Albania al secondo posto.

