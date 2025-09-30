Giudice sportivo Serie A: tre turni a Jesus Rodriguez. Due a Fabregas

© IPA
In riferimento alle partite dell'ultima giornata di campionato, il Giudice sportivo della Serie A ha squalificato per 3 giornate l'attaccante del Como Jesus Rodriguez "per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di squalifica per Marten De Roon (Atalanta) e Pervis Estupinan (Milan). Per quanto riguarda gli allenatori, due giornate di squalifica per il tecnico del Como Cesc Fabregas "per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Un turno anche al preparatore atletico del Verona Nicolo Guberti.
Commenti (0)