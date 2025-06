Nuovo Ct, Gravina chiama Ranieri: Sir Claudio tentato. Pioli l'alternativa

L'Italia chiamò, Sir Claudio ha risposto. La sconfitta di Oslo contro la Norvegia e la possibilità di non disputare nemmeno il prossimo Mondiale, nel 2026 negli Usa, hanno aperto l'ennesima crisi della Nazionale degli ultimi anni. A pagare sarà Luciano Spalletti, ct al momento esonerato soltanto ufficiosamente: c'è una partita stasera contro la Moldova da giocare e vincere. Ma, come dichiarato apertamente dai protagonisti, l'avventura del tecnico da Certaldo sulla panchina azzurra è già segnata. E allora la Federazione si sarebbe già mossa per trovare il sostituto di Spalletti. E, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il nome in pole è quello di Claudio Ranieri. Il tecnico romano oggi è consigliere dei Friedkin alla Roma, ma la possibilità di un doppio incarico non è utopia.