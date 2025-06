Qualificazioni Mondiali: l'Italia deve iniziare a raddrizzare il girone, è l'ultima per Spalletti

C'è un ct esonerato alla guida dell'Italia, per la prima volta nella sua storia. Questa sera Luciano Spalletti guiderà gli azzurri contro la Moldavia, nella seconda giornata (per la nostra Nazionale) delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ma domani non sarà più il commissario tecnico. Un matrimonio mai riuscito, quello tra gli azzurri e l'ormai ex ct, che ha vissuto più "bassi" che "alti": da quel ko con la Svizzera, all'umiliazione contro la Norvegia di venerdì sera. Proprio dopo quella sfida si è tenuta la riunione d'emergenza tra Luciano Spalletti e il presidente Gabriele Gravina nella quale, al tecnico, è stato comunicato l'esonero. L'idea del leader della Figc è quella di ingaggiare Claudio Ranieri con doppio incarico: commissario tecnico, mantenendo la parola data ai Friedkin e il ruolo di consulente della Roma. Ranieri sta riflettendo ed è tentato, con Stefano Pioli come remoto piano-B. Intanto, dopo aver surrealmente comunicato il proprio esonero alla stampa in un'emozionale conferenza di vigilia, Spalletti scenderà in campo da esonerato e guiderà gli azzurri contro la Moldavia. Il girone è quasi compromesso per ciò che riguarda il primo posto, perché la Norvegia ha ottenuto tre vittorie su tre e oggi dovrebbe calare il poker sull'Estonia.