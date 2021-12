Nuova storia d'amore per Mauro Icardi, questa volta è con la Juventus

IL CASO

L'attaccante argentino sta vivendo un periodo tutt'altro che felice, adesso l'ipotesi Juve non è più una semplice suggestione

Sono anni che il nome di Mauro Icardi viene accostato a quello della Juventus, ormai è un ritornello che riecheggia durante ogni sessione di mercato, fin dai tempi in cui la punta era in forza all'Inter. Adesso la situazione è ben diversa, ma l'interesse della Vecchia Signora non è cambiato ed è destinato a riaccendersi, i bianconeri sono alla disperata ricerca di un centravanti.

Anche l'argentino non se la sta passando benissimo al Psg, tra tradimenti, litigi con lo spogliatoio e una collezione di panchine sempre più lunga. Adesso sembra proprio arrivato il momento di cambiare aria, un chiaro segnale è stata la vacanza torinese di Wanda Nara. Le intenzioni ci sono, ma serve molto di più per concretizzare una trattativa che fino adesso è sempre stata solo e soltanto una telenovela. Secondo le indiscrezioni i contatti tra le parti sono ripresi, forse non si sono mai interrotti. Certo, gli ostacoli sono tanti, forse troppi, il primo sono gli attuali problemi economici della società di Torino, che al momento non può permettersi né l'ingaggio del giocatore né le richieste del Psg. La Juve può prendere Icardi, ma in questo momento solo in prestito. Mentre la squadra francese preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, o quantomeno in prestito con obbligo di riscatto. Insomma, problemi di formula che tengono lontani i due club. Operazione quasi impossibile, ma che sicuramente farà parlare. Con questa sessione di mercato si vedrà se la telenovela è destinata a concludersi o se uscirà un'altra stagione a giugno.