Norvegia, Solbakken: "Chiedo scusa per i troppi festeggiamenti"

Il commissario tecnico della Norvegia ha tenuto la conferenza stampa dopo la storica qualificazione ai Mondiali 2026, toccando diversi argomenti, dal fenomeno Erling Haaland fino alla gestione dei festeggiamenti. Interrogato sugli applausi tributati da San Siro al suo attaccante, Solbakken ha sottolineato il fair play del pubblico italiano: "Gli applausi per Haaland? È così per i grandissimi, qui hanno visto Ibrahimovic, Sheva, Zanetti, Gullit, Klinsmann…". L'allenatore ha poi ammesso che l'emozione della vittoria ha forse portato a un'esagerazione nei festeggiamenti: "Forse alla fine abbiamo un po’ esagerato con le celebrazioni, ho chiesto scusa per questo. E loro hanno capito".