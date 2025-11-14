Ronaldo, il primo rosso in nazionale può costare caro: rischia di saltare l'esordio al Mondiale

Già, perché se al 60° minuto per il Portogallo, sotto 2-0 contro l'Irlanda, le cose sembravano non poter andare peggio, ci ha pensato una follia di Ronaldo a far cambiare idea a tutti: gomitata a O'Shea a gioco fermo e rosso diretto, con conseguenti polemiche e gesti plateali nei confronti del pubblico all'uscita dal campo. Un Ronaldo nervoso per le provocazioni degli avversari e per il risultato negativo, che non ha trattenuto la frustrazione e si è abbandonato a un gesto che potrebbe costargli carissimo.