Calcio
QUALIFICAZIONI MONDIALI

Ronaldo, il primo rosso in nazionale può costare caro: rischia di saltare l'esordio al Mondiale

Il fuoriclasse portoghese è stato espulso a mezz'ora dalla fine della partita

di Redazione
14 Nov 2025 - 11:07

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo: la partita che doveva consegnare alla formazione di Roberto Martinez la qualificazione al Mondiale, si è invece trasformata in una festa rimandata che rischia, inoltre, di aver compromesso l'esordio del numero 7 nella Coppa del Mondo. 

Già, perché se al 60° minuto per il Portogallo, sotto 2-0 contro l'Irlanda, le cose sembravano non poter andare peggio, ci ha pensato una follia di Ronaldo a far cambiare idea a tutti: gomitata a O'Shea a gioco fermo e rosso diretto, con conseguenti polemiche e gesti plateali nei confronti del pubblico all'uscita dal campo. Un Ronaldo nervoso per le provocazioni degli avversari e per il risultato negativo, che non ha trattenuto la frustrazione e si è abbandonato a un gesto che potrebbe costargli carissimo. 

La Norvegia illude l'Italia e poi dilaga: Haaland di fatto ai Mondiali. Fa festa anche la Francia, Portogallo "rimandato"

Il conto rischia di essere salato, molto più di quanto Ronaldo possa aver immaginato nei secondi precedenti e successivi alla gomitata: secondo il Codice Disciplinare della Fifa, infatti, i comportamenti violenti e antisportivi andrebbero puniti con una squalifica di almeno due giornate, motivo per cui il numero 7, oltre a saltare l'ultima partita del girone (che salvo clamorose sorprese dovrebbe sancire la qualificazione ufficiale del Portogallo), rischia di saltare anche l'esordio al prossimo Mondiale e, in caso di giudizio severo sul suo comportamento, anche la seconda partita. Una notizia che certamente non farà piacere a un campione del suo calibro che si appresta a giocare la sua ultima Coppa del Mondo e che, conoscendolo, vuole farlo da protagonista indiscusso. 

Ronaldo: le foto della sua prima espulsione in Nazionale

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ronaldo
mondiali

