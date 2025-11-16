Ct Norvegia: "Haaland macchina da gol, pronti per i Mondiali"

"Haaland in una sola parola? È una macchina da gol. È un grandissimo, San Siro è un pubblico che conosce il calcio ed è giusta la standing ovation. Per lui era la prima volta qui". Così il ct della Norvegia, Stale Solbakken, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Italia e la storica qualificazione ai Mondiali. "Siamo un bel gruppo, tutti hanno creduto nel progetto e in questo modo di giocare. Ho chiesto tanto alla squadra. Siamo pronti per i Mondiali", ha aggiunto il ct scandinavo. "Noi non belli da vedere? Forse è vero, perché oggi mancava ancora Odgaard ma abbiamo comunque giocato molto bene. Io prendo le parole di Gattuso come un complimento, perché non c'è nessuna squadra che ha solo qualità - ha detto ancora Solbakken -. Ora mi sento sollevato, sono sempre più felice per questa qualificazione", ha detto ancora. Infine il ct norvegese ha rivelato di "aver chiesto scusa a Gattuso e Buffon per l'esultanza dopo il quarto gol, ma loro hanno capito".