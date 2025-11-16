Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia può andare ai Mondiali"

Nel post partita della vittoria contro l'Italia, Morten Thorsby ha commentato ai microfoni della Rai la qualificazione ai Mondiali della sua Norvegia. Queste le parole del centrocampista: "È stata una serata storica, diciamo per noi è una serata bellissima. Capisco l'Italia, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Loro hanno giocato bene nel primo tempo, noi non eravamo noi stessi. All'intervallo ci siamo detti che dovevamo tornare a fare ciò che sappiamo fare. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra mentalità". Thorsby ha poi aggiunto: "L'Italia del primo tempo può andare al mondiale. Nel secondo tempo ha mollato un po', noi ovviamente eravamo qui senza pressione".