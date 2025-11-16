Donnarumma: "Delusi da noi stessi, serve fiducia per andare al Mondiale"

Al termine della sfida con la Norvegia, il capitano azzurro Gigio Donnarumma ha parlato alla Rai: "Sono state due partite diverse, a marzo ci andiamo a giocare tanto. Nel primo tempo si è vista la nostra squadra, che può giocarsela contro tutte. Dopo il 2-1 abbiamo mollato e questo non deve accadere. Ora bisogna alzare la testa, ritrovare fiducia e noi stessi perché a marzo ci giochiamo tanto. Stasera siamo delusi da noi stessi perché sapevamo che potevamo fare meglio".