Donnarumma: "Delusi da noi stessi, serve fiducia per andare al Mondiale"

Al termine della sfida con la Norvegia, il capitano azzurro Gigio Donnarumma ha parlato alla Rai: "Sono state due partite diverse, a marzo ci andiamo a giocare tanto. Nel primo tempo si è vista la nostra squadra, che può giocarsela contro tutte. Dopo il 2-1 abbiamo mollato e questo non deve accadere. Ora bisogna alzare la testa, ritrovare fiducia e noi stessi perché a marzo ci giochiamo tanto. Stasera siamo delusi da noi stessi perché sapevamo che potevamo fare meglio".
E sui gol subiti da Haaland, aggiunge: "Ci parlerò a Manchester, sono molto amareggiato per questa partita ma consapevole che a marzo abbiamo due partite importanti: dobbiamo assolutamente andare al Mondiale. È normale che dopo una partita il risultato pesa. La verità è che dobbiamo ritrovare fiducia e il mister può fare questo nello spogliatoio. Chiedo scusa ai tifosi, questa sera sono stati fantastici. A marzo abbiamo bisogno anche della loro spinta: sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale".