Italia, così non basta: servono i gol e la scossa del gruppo per inseguire il Mondiale

Situazione che fotografa perfettamente il momento che sta attraversando la Nazionale ormai da un po' di tempo e che impone riflessioni importanti non solo su chi guiderà gli Azzurri nella rincorsa dopo Spalletti, ma anche su come dovrà farlo. Oltre a un irrinunciabile filotto di vittorie, per continuare a sperare in un posto diretto ai prossimi Mondiali e tenere viva la lotta con la Norvegia, l'Italia dovrà infatti anche segnare a raffica e prendere meno gol possibili. All-in che non ammette ulteriori margini d'errore e necessita di una scossa del gruppo azzurro. Una svolta caratteriale e tecnica in grado di azzerare gli alibi e ridare gamba, fiducia ed entusiasmo a una Nazionale che nelle uscite è apparsa troppo stanca, remissiva e distaccata da un popolo che vuole tornare a rivivere le emozioni di un Mondiale.