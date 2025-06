Nazionale, i giocatori salutano Spalletti: "Non siamo contenti per come sia andata. Volevamo salutarlo meglio"

Sulla stessa linea anche il capitano Gianluigi Donnarumma che, in vista dell'arrivo del nuovo commissario tecnico, analizza questi ultimi giorni che rischiano di costare all'Italia la terza assenza consecutiva ai Mondiali: "Non sono stati giorni facili, la verità è che il mister si meritava di finire con una grande vittoria. Potevamo fare meglio, è un dispiacere enorme che non sarà più il nostro allenatore. Potevamo fare di più, nelle ultime partite è stato sbagliato l'atteggiamento che in maglia azzurra non può mai mancare - ha osservato il portiere del Paris Saint Germain -. Non è stato facile, col mister e lo staff si era creato un rapporto che va oltre al calcio. Sono stati momenti difficili anche per lui, abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita. Ci ha dato tutto anche stavolta, è stata la conferma che è una grande persona. Ci sono stati degli alti dopo l'Europeo però non siamo riusciti a trovare l'equilibrio e questo è quello che dispiace di più. Ci prendiamo anche noi le nostre responsabilità per quello che è successo".