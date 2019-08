"Non c'è rigore per il Milan. Si sono parlati il VAR e l'arbitro Pasqua. L'arbitro ha chiesto al VAR se fosse successo qualcosa, il VAR gli ha fatto rivedere l'azione e Pasqua non ha dato il calcio di rigore perché il tocco di Samir avviene con la spalla", questa la spiegazione di Marcello Nicchi. Il presidente dell'AIA ha commentato così alla Domenica Sportiva su Rai 2 il tocco di mano di Samir.