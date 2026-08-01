Roma, nessun big ceduto al 31 luglio: la situazione col Fair Play Finanziario

La dirigenza giallorossa ha respinto le proposte di Inter (Mancini e Ndicka), Juventus (42 milioni offerti per Svilar) e Porto (22 milioni per Pisilli), oltre a trattenere Koné (cercato dal Manchester United dopo l'offerta dell'Atletico Madrid) e Soulé per il quale sono stati rifiutati i club sauditi dell'Al Ittihad e dell'Al Ahli e resiste l'interesse del Milan.