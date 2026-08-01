Roma, nessun big ceduto al 31 luglio: la situazione col Fair Play Finanziario

La Roma chiude luglio senza la cessione per i conti Uefa: i Friedkin dicono no a Juventus, Inter e Porto per blindare la rosa di Gasperini

01 Ago 2026 - 09:49
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Gasperini © Getty Images

Gasperini © Getty Images

Alla data del 31 luglio, la Roma non ha perfezionato la paventata cessione di un big per sistemare i conti con l'Uefa in seguito alla proroga del Fair Play Finanziario, optando per preservare la competitività della squadra su indicazione dei Friedkin e di Gasperini.

La dirigenza giallorossa ha respinto le proposte di Inter (Mancini e Ndicka), Juventus (42 milioni offerti per Svilar) e Porto (22 milioni per Pisilli), oltre a trattenere Koné (cercato dal Manchester United dopo l'offerta dell'Atletico Madrid) e Soulé per il quale sono stati rifiutati i club sauditi dell'Al Ittihad e dell'Al Ahli e resiste l'interesse del Milan.

In vista del verdetto di Nyon previsto a novembre, il club stima una multa di 10-12 milioni e la limitazione della rosa per le coppe 2027-28 (da 25 a 22 giocatori), escludendo restrizioni severe o estromissioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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