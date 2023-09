Italia, Spalletti aveva chiamato Verratti ma lui ha rifiutato la convocazione

nazionale

Il centrocampista, giù di forma per le vicende di mercato, non se l'è sentita di vestire l'azzurro: lo riporta l'Equipe

© Getty Images Tra le novità delle prime convocazioni azzurre di Luciano Spalletti si era segnalata l'assenza di Marco Verratti. La mancata chiamata del centrocampista non aveva fatto comunque grosso scalpore, le vicende di mercato - con il tira e molla per lasciare il Psg, cosa che avverrà a brevissimo - non hanno consentito al 30enne di allenarsi regolarmente in questo inizio stagione e dunque non averlo a disposizione per Macedonia del Nord e Ucraina sembrava tutto sommato una cosa logica. La realtà, però, spiega l'Equipe, è diversa da così.

Il quotidiano francese infatti ha rivelato che Spalletti aveva convocato Verratti il quale, consapevole di non essere al top della forma fisica ma anche mentale, non se l'è sentita di rispondere alla chiamata, sapendo di non poter rendere al meglio. L'ex Pescara attende solo il via libera per passare all'Al Arabi, in Qatar, per poter finalmente chiudere il capitolo Psg e ripartire: un capitolo tanto bello, è stato uno dei primi investimenti dell'era Qatar Spors Invesments con 30 trofei vinti a Parigi e la stima del presidente Al-Khelaifi, quanto doloroso vista la fine.

Verratti a inizio stagione era stato informato dai dirigenti del Psg che Luis Enrique non avrebbe puntato su di lui ma la cessione non è stata cosa semplice: da un lato il pesante ingaggio da 13 milioni di euro all'anno, dall'altro le richieste di Al-Khelaifi che hanno spaventato big come Chelsea, Bayern Monaco e Barcellona. Poi l'opzione araba Al Hilal dell'amico Neymar e ora, finalmente, il Qaatr con l'Al Arabi.

