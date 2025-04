Bonucci svela il suo sogno: "Mi piacerebbe guidare la Nazionale"

Leonardo Bonucci il 1° maggio festeggerà 38 anni e in un'intervista a Vivo Azzurro TV ha rivelato i suoi piani per il futuro da tecnico e le sue fonti d'ispirazione tra gli allenatori. L'ex colonna della Juventus e della Nazionale ha iniziato il percorso all'interno delle nazionali giovanili da assistente allenatore dell'Under 20 guidata da Bernardo Corradi e ora si prepara al corso Uefa A per poter allenare in prima persona fino all'Under 20 e in Serie C.