Spalletti si veste d'azzurro a Natale e lancia l'appello: "Tifate la Nazionale"

Auguri di Natale speciali per Luciano Spalletti, al primo 25 dicembre da ct della Nazionale. L'ex tecnico del Napoli è apparso sui social postando una sua foto in un parco con tanto di tenuta tecnica ufficiale e un messaggio rivolto agli italiani. "Quest’anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi" il contenuto del pensiero dell'allenatore toscano. Per lui sarà un 2024 impegnativo, visto che gli azzurri parteciperanno ai prossimi Europei.