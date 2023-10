Spalletti pensa alle varianti anti-Inghilterra, il tridente potrebbe non cambiare

VERSO WEMBLEY

L'Italia si appresta a giocare la partita contro la Nazionale di Southgate con qualche variazione rispetto a Bari

L'Italia in campo verso Wembley: le prove di Spalletti per l'Inghilterra































Il giorno dopo, i titolari della partita contro Malta, hanno svolto il classico lavoro di scarico, mentre chi non è stato schierato, o è entrato a partita in corso, ha giocato, su campi di dimensione variabile, contro una rappresentativa giovanile dell'Empoli. Contro cui si sono svolte anche una serie di esercitazioni anti-Inghilterra. Sono stati dunque schierati (a turno) Vicario e Meret in porta, Di Lorenzo, Scalvini (o Gatti), Acerbi, Biraghi, Frattesi, Cristante, Udogie, Orsolini, Scamacca ed El Shaarawy. Con l'esterno della Fiorentina e quello dell'Udinese ad alternarsi tra la posizione di laterale sinistro e quella di centrocampista mancino.

Spalletti sta valutando l'undici titolare per la partita di Wembley. Sicuro il ritorno di Di Lorenzo sulla parte destra della difesa e quasi certa la presenza di Acerbi in mezzo. A centrocampo ci saranno Cristante e Frattesi mentre si potrebbe rivedere l'attacco della partita di Bari. Solo che il ct starebbe pensando di schierare centralmente Kean spostando Raspadori sulla sinistra. Contro la fisicità degli inglesi, in caso di palloni lunghi, meglio avere un centravanti vero che un falso nueve.