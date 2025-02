Spalletti ha in testa un'idea meravigliosa per l'Italia: Retegui e Kean coppia d'attacco

"La classifica marcatori parla chiaro. Sono due bomber nel vero senso della parola. E questa per me e per il mio lavoro è una gratificazione, più che una consolazione. Sono centravanti diversi. Per caratteristiche Retegui è una prima punta di posizione, Kean di movimento, quasi seconda punta per certe variazioni sul tema. E ovviamente sto solo provando a sintetizzare. Però sicuramente vedo un parallelo fra i due. Entrambi in questa stagione si stanno completando, a livello di crescita personale. Retegui dentro l’area resta un cecchino, controlla la palla, si gira e tira. Però è cresciuto nel gioco spalle alla porta. Come appoggia per i compagni, offre una sponda, viene incontro ad aiutare la squadra. Sempre di posizione, però più mobile, così dà anche meno punti di riferimento. Kean resta potenza unita alla tecnica, ma prima non era così finalizzatore, meno da area, più di movimento. In questo si è perfezionato, è migliorato molto nelle cose che gli mancavano, anche se nel primo controllo, rispetto a Mateo, ci mette ancora un pochino di più a sistemarsi la palla. Però, mentre a Retegui devi un po’ portarla, per farlo tirare, Kean se la porta in zona gol anche da solo, per cercare la porta".