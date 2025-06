Italia, Spalletti: "Non possiamo dare certi vantaggi, ma vado avanti con questo progetto perché è il migliore"

Un venerdì sera da dimenticare per Luciano Spalletti e l'Italia a Oslo, con la Norvegia di Haaland & co. che passeggia sugli azzurri andati ko 3-0. Una gara troppo brutta per essere vera, soprattutto per essere la prima del girone di qualificazione ai Mondialei 2026 il cui cammino, per la Nazionale italiana, si fa subito in salita. E il ct, intervistato da Rai Sport al termine della debacle norvegese, ha tanto amaro in bocca per un ko inspiegabile: "Si spiega andando a vedere lo scorrimento, abbiamo preso quel primo gol che poteva essere evitabile. Poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà e tutto è stato più difficile".