Italia, Spalletti sarà il ct della Nazionale: annuncio ufficiale imminente

NAZIONALE

Gli ultimi incontri tra il tecnico toscano e Gravina sono stati risolutivi. Resta la grana del contenzioso legale con il Napoli

© ansa Ci siamo: sarà Luciano Spalletti il prossimo ct della Nazionale. Dopo le discussioni dei giorni scorsi, i dubbi e i problemi che hanno accompagnato la trattativa seguita alle improvvise dimissioni di Mancini sono stati messi da parte. Gli ultimi incontri tra l'ex tecnico del Napoli e il presidente Figc Gravina sono stati risolutivi tanto che l'annuncio ufficiale è imminente. La chiusura entro il weekend permetterà a Spalletti di essere già pienamente operativo con l'inizio della prossima settimana. Resta sullo sfondo, ovviamente, il contenzioso legale con De Laurentiis: nel caso l'impasse non venisse superato, la Federazione ha assicurato al ct prescelto il massimo appoggio.

Nei giorni scorsi Gravina e Spalletti avevano avuto modo di affrontare tutti i temi caldi della trattativa e il presidente federale ha trovato piena disponibilità e grande entusiasmo da parte del tecnico. Si è affrontata la questione del ruolo di supervisore del "blocco" nazionali e si è convenuto di procedere lungo la strada che era stata tracciata per Mancini.

Così come si è toccato, senza però definirlo, il tema dello staff che affiancherà il ct. Presumibile che Spalletti scelga di essere affiancato dai suoi storici collaboratori, in primis il suo vice Marco Domenichini e il preparatore atletico Francesco Sinatti. Stesso discorso per quanto concerne le scelte della Figc, quelle che erano state prese prima del divorzio con Mancini: ci saranno così dunque Andrea Barzagli, Antonio Gagliardi e Gigi Buffon come capo-delegazione.

Per quanto concerne invece il contenzioso con il Napoli e con De Laurentiis, la speranza di Spalletti è quella di poter evitare una controversia legale. Se così non sarà, la Figc - al momento fuori dai giochi perché formalmente estranea alla vicenda- lo affiancherà coi propri legali.