Spalletti non pagherà la clausola, si va verso la battaglia legale

La Figc è parte estranea ma ha assicurato il massimo appoggio nel caso di un contenzioso legale con De Laurentiis

© italyphotopress 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale ma come finirà con la clausola che aveva firmato col Napoli e che prevedeva l'impegno a non allenare nella stagione 2023/24 se non dietro il pagamento di una penale da 3 milioni di euro (a scalare col passare dei mesi)? "Spalletti non pagherà spontaneamente la clausola" ha detto Mattia Grassani, consulente legale del Napoli, all'Ansa confermando che si va verso un contenzioso con la società azzurra. L'eventuale causa sarà tra Spalletti e il Napoli-De Laurentiis, la Figc è parte estranea e quindi non sarebbe coinvolta ma ha assicurato al nuovo ct il massimo appoggio nel caso dell'avvio di un contenzioso.

Il contratto tra Spalletti e Napoli resta segreto e le parti non hanno fornito fino a questo momento dettagli utili a comprendere come realmente siano stati formulati gli accordi. Secondo quanto scrive l'Ansa le carte sottoscritte conterrebbero un patto di non concorrenza che il calcio Napoli sostiene riguardi sia club che le Federazioni, mentre il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale intende limitato solo ai primi. L'interpretazione sembra destinata a essere affidata a un giudice che dovrà decidere chi ha ragione e chi ha torto. Ma i tempi non saranno brevi.