Serie A, mancano i gol italiani: allarme Spalletti verso Euro 2024

CAMPIONATO (POCO) ITALIANO

Solo un azzurro presente nella top ten della classifica marcatori e in generale un campionato... poco italiano: il ct è preoccupato

Nella stagione sportiva che porterà agli Europei di giugno in Germania, il campionato ripropone statistiche già viste che potrebbero ripercuotersi sulle scelte di Spalletti e sulla qualità della sua Nazionale. Nelle prime dieci posizioni della classifica marcatori della Serie A, l'unico italiano è Domenico Berardi, 2° a quota 9 reti, 5 delle quali sono arrivate però su rigore. In vista di Euro 2024 mancano insomma i gol italiani e, soprattutto, quelli dei papabili centravanti azzurri.

Spalletti mette davanti a tutti Raspadori e Scamacca. Ebbene: il primo ha giocato da titolare nel Napoli solo 8 partite su 17 giornate di campionato, segnando 3 gol. L'atalantino è a quota 5 reti e con 6 gare saltate per infortunio ha confermato di essere purtroppo un giocatore abituato a frequentare l'infermeria.

A Spalletti piace anche Kean, che però a due gare dal termine del girone di andata è ancora a quota zero gol. Presenze da titolare, soltanto 6! Immobile ormai parte dietro nelle scelte del ct, e comunque viaggia enormemente al di sotto delle sue medie abituali: 4 gol in 16 presenze, di cui uno solo su azione che risale addirittura a Lecce-Lazio della prima giornata. Infine, anche Retegui (3 reti) continua a fare avanti-indietro tra campo e infermeria...

Situazione difficile, anche perché le scelte dei club non aiutano certo chi di mestiere fa il commissario tecnico. In questa Serie A sono stati finora schierati, anche soltanto per un minuto, 506 giocatori: solo 175 (pari al 34,5%) gli italiani. Gli unici club a maggioranza tricolore sono il Monza (15 italiani su 25, cioè il 60%), il Cagliari (52%) e l’Empoli (51,7%), dietro di loro il Frosinone. In fondo a questa classifica c'è l'Udinese, in pratica una multinazionale, con 3 soli italiani su 27 calciatori schierati.

