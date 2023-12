Serie A, anticipi e posticipi dalla 20 alla 27a giornata: Inter-Juventus il 4 febbraio

© Getty Images

Milan-Roma domenica 14 gennaio alla sera, stesso slot orario per Inter-Juventus che si disputerà il 4 febbraio alle 20:45. Queste sono le scelte della Lega Serie A per gli anticipi e i posticipi dalla 20a alla 27a giornata di Serie A, in attesa di stabilire i recuperi delle quattro squadre (Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio) che salteranno il 21° turno per la Supercoppa italiana.